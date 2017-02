Carnaval Nice. La ville utilise une firme israélienne sécurisant l’Aéroport de Tel Aviv

REVELATIONS. Secret de polichinelle. De nombreux responsables de haut rang de la ville de Nice se sont rendus récemment en Israël pour rencontrer et signer des accords avec des firmes leaders dans le domaine de la sécurité.

La raison ? Protéger, avec des méthodes éprouvées, les grandes manifestations de la ville, dont le Carnaval de Nice. Les représentants de Nice ont visité plus d’une fois l’aéroport de Tel Aviv afin de s’inspirer sur les mesures à prendre pour contrer les menaces terroristes.

Selon (1) : »Des renforts importants et des moyens de sécurité inédits ont été déployés dans tout Nice et alentours pour le 133e carnaval, fête populaire et grand rendez-vous touristique que la ville a tenu à maintenir.

Le carnaval a évité la Promenade des Anglais où aucun événement n’est autorisé jusqu’au premier anniversaire de l’attentat par respect envers les victimes. Les déguisements prêtant à confusion, sabres de pirate et autres fusils ou pistolets de cow-boy seront proscrits.

“Jamais le niveau de sécurité n’a été aussi élevé sur un événement de cette nature à Nice”, avait assuré le préfet des Alpes-Maritimes, Georges-François Leclerc, à quelques jours de ce temps fort du folklore niçois avec ses batailles de fleurs et son corso illuminé dont Donald Trump a été la vedette.

“Le char a été décidé quand l’élection de Trump n’était encore qu’une blague”, précise-t-on à l’office du tourisme.

Premier grand rassemblement depuis la tragédie du 14 juillet qui a fait 86 morts, le carnaval de Nice dont les images font le tour du monde chaque année, se déroule pour la première fois derrière des palissades.

L’accès se fait par 36 portiques de sécurité tenus par 200 agents de sécurité chargés de la fouille.

“Venez sans sac!”, a lancé le préfet lors d’un point presse tenu symboliquement à l’hôtel de ville aux côtés de Christian Estrosi, premier adjoint, toujours aux commandes de Nice même s’il a cédé son fauteuil de maire.

Pour le carnaval, le préfet a assuré que de multiples scénarios avaient été envisagés: “C’est l’ensemble de la ville de Nice que nous protégerons pendant cette période-là”, a-t-il dit en évoquant “une approche nouvelle faisant appel à des moyens inédits” mais gardant la confidentialité du dispositif.

“Nous avons pris l’initiative de restreindre le carnaval, pas dans sa dimension festive mais dans le périmètre à sécuriser”, a renchéri M. Estrosi qui s’est adjoint le conseil d’une société israélienne sécurisant l’aéroport de Tel Aviv.

“Il n’était pas pensable que le carnaval, qui est une tradition si ancienne de notre cité et qui contribue à son rayonnement culturel, ne soit pas maintenu. Cela eût été un signe donné aux barbares, aux terroristes selon lequel ils auraient remporté une victoire de plus”, a-t-il dit.

Malgré cela, la fréquentation s’annonce en baisse cette année (400.000 en 2016) faute d’avoir pu démarrer à temps la promotion de l’événement, complètement reformaté pour les exigences de sécurité.

Fête populaire, le carnaval de Nice est aussi la fête des hôteliers (215.000 nuitées selon l’Office du tourisme) et génère 1.800 emplois directs et 30 millions d’euros de retombées économiques pour 6 millions d’euros de budget, selon la municipalité ».

