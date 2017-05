Une candidate En Marche voilée dans une mosquée UOIF pro Erdogan et pro Hamas

Latifa Chay, conseillère municipale PS, est investie par « La République En Marche » (mouvement de Macron) dans la 4ème circonscription de la Drôme. Elle est connue pour réclamer la reconnaissance de l’état palestinien et l’autorisation du voile durant les sorties scolaires. Elle dit « Bravo » à l’imâm frériste Abdallah Dliouah, qui l’a accueilli dans sa mosquée en mai dernier. Elle s’y est rendue voilée :



L’imâm Abdallah Dliouah de la mosquée Al Forqan (avec qui Latifa Chay échange sur les réseaux sociaux) organise des bus à destination du congrès de l’UOIF, et invite souvent des prédicateurs de cette fédération inspirée par les Frères Musulmans. On reconnait sur l’image à gauche de Tariq Ramadan, Omar Abdelkafi, pour qui l’attaque du Bataclan est « une pièce de théâtre mise en scène » et qui annonce le « châtiment de la tombe » pour les femmes non voilées :

L’imâm défend l’ex président égyptien membre des Frères Musulmans, Mohammed Morsi, élu frauduleusement en 2011, jugé pour avoir incité ses partisans à réprimer dans le sang les manifestations populaires de l’été 2013. Morsi avait osé demandé la libération de Omar Abdel Raman, cerveau des attentats de 1993 à New-York !

Le mufti « à tenté de persuader les Allemands d’annuler un échange de prisonniers en 1943 qui aurait envoyé 4.000 enfants juifs en Palestine, » a déclaré le Dr. Rafael Medoff, directeur de l’Institut David S. Wyman pour l’étude de l’Holocauste à Washington.« À la suite de l’intervention du mufti, les enfants ont été envoyés à Auschwitz. Il est amplement prouvé qu’il savait qu’ils seraient assassinés « , a dit Medoff.

Le Mufti Al Husseini est également responsable du massacre d’Hebron de 1929, auquel il est également fait référence en tant que pogrom d’Hebron, le 24 août 1929. Des arabes y massacrèrent 67 juifs, dont 24 étudiants, en blessèrent 53, pillèrent des maisons juives et des synagogues. En savoir plus.

L’imâm d Abdallah Dliouah rend hommage à l’islamiste bosniaque Alija Izetbegovic (1925-2003) qui avait écrit dans son Manifeste Islamique paru en 1970 :

« Le mouvement islamique peut, ou plutôt doit commencer par la prise du pouvoir dès lors qu’il possède une grande part de puissance morale et numérique qui lui permet, non seulement de renverser le pouvoir non islamique, mais encore d’établir le nouveau pouvoir islamique. »

« Il ne peut y avoir de paix ou de coexistence entre la foi islamique et les sociétés et les institutions politiques non-islamiques. ..L’Islam exclut clairement le droit et la possibilité d’activité sur son propre terrain de quelque idéologie étrangère à l’Islam que ce soit… et l’Etat doit être une expression de la religion. »

« L’islam ne peut en aucun cas coexister avec d’autres religions dans le même Etat, sauf comme un expédient à court terme. Sur le long terme, par contre, après être devenue plus fort, dans un pays quel qu’il soit, les Musulmans ont le devoir de s’emparer du pouvoir et de créer un Etat authentiquement islamique ». Lire plus d’extraits du Manifeste Islamique d’Alija Izetbegovic ici.

Sur son site personnel, l’imâm Abdallah Dliouah défend les terroristes du Hamas, publie des hadith recommandant de tuer les apostats (hadith n°14), de « combattre les hommes jusqu’à ce qu’ils témoignent qu’il n’est d’autre divinité qu’Allâh, et que Mohammed est Son Envoyé » (hadith n°8), et rappelle les propos belliqueux du « prophète » : «La partie principale de la religion, c’est la soumission à Dieu, sa colonne, c’est la prière, rituelle, et l’extrémité de son sommet, la guerre sainte» (hadith n°29) :



Toujours sur son site, Abdallah Dliouah relaie les fatwa du cheikh Youssef-Al Qaradawi (qui ordonne de tuer les homosexuels et les apostats , lire) et fait de la pub pour un ouvrage de Hani Ramadan dont la pensée se résume à ce prêche qu’il a lui même fait éditer :

« Le monde musulman est en ébullition. Cette force peut et doit être orientée vers un Etat islamique, un Etat appliquant le Coran et la Sunna.(…) Les musulmans ne retrouveront jamais leur bonheur perdu s’ils ne reviennent pas au jihad et ne cherchent pas à établir un Etat Islamique ». (Hani Ramadan, Sermons du vendredi rappels et exhortations, éditions Tawid, 2011, page 465.)

L’imâm de Valence conseille de lire un ouvrage du Frère Musulman Mohamed Al Ghazali (ici) connu pour avoir justifié le meurtre du penseur libéral égyptien Farag Foda en 1992.

En octobre 2014, il loue un des financiers du Hamas, Raed Salah, dans un article élogieux. Salah veut établir un califat mondial ayant pour capitale Jérusalem (lire), et accuse les Juifs de faire du pain avec le sang des enfants européens (Wikipedia).

Enfin, il réclame la possibilité de prier dans la rue dans un article.

Voter pour les candidats d’En Marche est donc extrêmement dangereux tant la complaisance avec l’islamisme y est ouvertement assumée. Lire en complément cet excellent dossier de Mohamed Louizi sur les membres pro islamistes du parti d’Emmanuel Macron, ainsi que cet article sur Edouard Philippe proche de Macron.

© Gaïa pour www.Dreuz.info