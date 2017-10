Cancer: l’Université Bar-Ilan met au point le « médicament tueur de métastases »

Cela fait des années que le Prof. Ouri Ner, directeur du laboratoire de recherche sur le cancer à l’Université Bar-Ilan tente de mettre au point un remède médicamenteux qui pourrait tuer les métatases cancéreuses. Il y a une dizaine d’années, il avait déjà découvert que les métastases sont des cellules très résistantes, capables de survivre et de se répandre dans le corps dans des conditions difficiles pour elles, c’est à dire même sans oxygène, sucre ou autre « nourriture ».

Le Prof. Ouri Ner rappelle que dans la maladie du cancer, ce sont les métastases qui sont la cause principale de la mort du patient mais qu’elles doivent pour cela être capables de résister. Il explique ensuite que ces métastases ont appris à survivre en utilisant un système identique à celui des cellules des spérmatozoïdes. En effet, ces cellules évoluent dans un contexte difficile pour elles, et dans ses recherches, le Prof. Ner a isolé deux enzymes qui permettent aux spermatozoïdes de survivre jusqu’à l’ovule. Or ces deux enzymes se trouvent également dans les métastases!

Le Prof. Ner rappelle qu’une fois les métastases répandues dans d’autres organes du corps la situation du malade devient très grave car jusqu’à présent il n’y a aucun médicament efficace pour cette étape de la maladie. C’est à partir de ces découvertes que le laboratoire dirigé par le Prof. Ner a mis au point un médicament synthétique capable de tuer les cellules des métastases. Cette découverte importantes a déjà fait l’objet d’un article dans le magazine américain Nature communications.

Le chercheur explique le processus: « Lorsque l’on administre ce médicament aux cellules cancéreuses ou aux métastases, il perturbe leur activité ce qui les pousse à fournir une énergie décuplée pour tenter de survivre. Mais elles finissent par succomber métaboliquement par manque d’énergie.

Les expériences ont pour l’instant été réalisées sur des rats de laboratoire et ont été couronnées de succès. Cette découverte d’un médicament qui sera bien moins perturbant que des séances de chimiothérapies ou de radiothérapies ainsi que les progrès sur l’immunothérapie – également dûs en grande partie à des chercheurs israéliens – hissent Israël à la pointe mondiale dans la recherche contre cette terrible maladie.

Selon les chiffres du ministère de la Santé, le nombre de malades atteints du cancer a été multiplié par cinq depuis un demi-siècle, mais le nombre de malades ayant guéri du cancer en Israël a été multiplié par neuf, ce qui démontre la qualité de la recherche et de la médecine israéliennes dans ce domaine. L’association de Lutte contre le cancer indique qu’il y a aujourd’hui 280.000 personnes qui ont guéri d’un cancer et qu’ils seront probablement 380.000 s’ici six ans.

