Campagne en Grande-Bretagne contre la Déclaration Balfour

L’Autorité Palestinienne et les organisations pro-palestiniennes à travers le monde préparent de nombreuses initiatives pour l’année 2017, qui marquera le centenaire de la Déclaration Balfour et le cinquantenaire de la « nakhsa », correspondant à la réunification de Jérusalem.

Dans ce cadre, des activistes pro-palestiniens britanniques se sont adressées à de nombreuses organisations amies dans le pays afin de coordonner une action face au gouvernement. Ils veulent exiger que Londres reconnaisse sa responsabilité dans ce qu’ils appellent « la souffrance du peuple palestinien » et qu’elle présente ses excuses officielles pour la Déclaration Balfour de 1917.

De son côté, le département des affaires palestiniennes de ‘diaspora’ au sein de l’OLP concentre toutes les initiatives des institutions arabes palestiniennes en Judée-Samarie en vue de l’année 2017.

Dernièrement, Nabil Abou Rodeina, porte-parole de Mahmoud Abbas avait qualifié la Déclaration Balfour de « plus grand crime du XXe siècle » et de « signe de Caïn sur le front de l’humanité »! Ni plus ni moins.

