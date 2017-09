Camp Sioniste: Prof. Manuel Trachtenberg quitte la vie politique

Le Professeur Manuel Trachtenberg, député du Camp Sioniste, a annoncé jeudi soir son désir de quitter la vie politique pour ses consacrer à nouveau à ses activités académiques. Il sera remplacé par Salah Saad, représentant du secteur druze au sein du Parti travailliste.

Sur sa page Facebook il a expliqué sa décision: « Après moult hésitations, j’ai pris ma décision de quitter la vie politique, mais pas pour m’enfermer dans ma tour d’ivoire. Je vais me consacrer à comment se mesurer aux questions économiques et sociales auxquelles nous faisons face. Je compte élaborer un programme en vue de l’édification d’une société unie, plus juste et qui réussit ».

Parmi ses activités parlementaires, il avait notamment présidé la commission « pour une changement économique et social » qui porte son nom et qui avait été créée par Binyamin Netanyahou après la vague de protestation sociale de 2011.

Le président du Camp Sioniste Avi Gabbaï a regretté cette décision: « Manuel Trachtenberg est un exemple d’honnêteté, d’expérience et de sérieux dans la classe politique. La Knesset et le Camp Sioniste ont eu le mérite de le compter dans leurs rangs et il a été l’un des députés les plus travailleurs et doués dans le domaine économique et social. Il s’est engagé dans la lutte contre la vie chère et pour une société plus juste… ».

L’ancient président du Camp Sioniste Itshak Herzog a exprimé ses regrets: « J’ai appris avec tristesse cette décision. J’avais été très heureux lorsqu’il avait accepté ma proposition d’entrer en politique et rejoindre le Camp Sioniste. Je crois dans une économie tournée vers le social, appliquée avec professionnalisme telle que Manuel la représentait. Il est un ami personnel et il a beaucoup contribué au parti ainsi qu’à la petite enfance dans le cadre de ses activités en commissions parlementaires. Je suis certain qu’il continuera à influencer là où il sera ».

Tsipi Livni a elle aussi réagi à la nouvelle: « C’est dommage. Au-delà de ses prodigieuses connaissances et capacités et en plus de son engagement sans faille envers l’Etat et la société, Manuel Trachtenberg est un homme doté de valeurs et un ami fidèle qui n’a jamais agi pour son bien-être personnel. Je suis certaine qu’il contribuera encore beaucoup à l’Etat d’Israël ».

Quant à Meirav Michaeli, elle a déclaré: « Manuel Trachtenberg était tout ce dont Israël doit être: il a fait son alya, est devenu israélien de tous ses membres, il est intelligent, empathique, excellent, humaniste et démocrate jusqu’au bout des ongles ».

Le député démissionnaire a même eu droit à des éloges du ministre des Finances Moshé Cahlon: « Le Prof. Trachtenberg est parmi les personnalités les plus marquantes avec lesquelles j’ai pu me concerter depuis mon entrée en fonction. Il a beaucoup contribué à l’économie israélienne et aux citoyens de ce pays dans diverses fonctions.

D’ordinaire assez réservé, Prof. Manuel Trachtenberg avait fait sensation l’an passé en enlevant sa chemise dans le sas de contrôle à l’entrée de la Knesset. Il entendait protester contre l’interdiction d’entrée décidée à l’encontre d’attachées parlementaires qui étaient arrivées à la Knesset en jupe très courte.

Photo Flash 90