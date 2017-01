Camp Sioniste: Ksenia Svetlova en porte-à-faux éthique

Ksenia Svetlova avait quitté la profession journalistique sur une chaîne israélienne russophone pour embrasser la vie politique et adhérer au Camp Sioniste. Dans le cadre de ses activités politiques elle s’exprime beaucoup contre la corruption en politique et les dérives éthiques. Or, elle vient de se faire épingler pour une grave entrave à l’éthique politique. Malgré son abandon « officiel » de la vie journalistique, elle a continué à diffuser son idéologie de gauche sous un faux nom sur les ondes de la station de radio Sputnik. En marge de ses activités politiques, Ksenia Svetlova se transformait en Alexandra Kalinina et intervenait sur cette station comme commentatrice politique (de gauche) sur la situation en Israël et au Proche-Orient.

La commission de l’Ethique de la Knesset a été saisie et a exigé de la députée, qui a pris certaines libertés éthiques, de cesser sans délai sa collaboration politique avec la station de radio russophone.

En réaction, la députée a reconnu qu’elle est intervenue sur cette station sous son « son nom d’écrivain » mais a précisé qu’elle n’a jamais touché la moindre rémunération et qu’elle a fait un « travail de hasbara afin de renforcer Israël »…

Photo Miriam Alster / Flash 90