Camp Sioniste: Itzik Shmouli soutient Amir Peretz

Le député Itzik Shmouli, membre du courant « social » du Camp Sioniste a annoncé sn soutien à Amir Peretz pour la présidence du parti. Itzik Shmouli a expliqué son choix par le fait qu’Amir Peretz « est un élément rassembleur et non un diviseur ». Il pense également que l’ancien maire de Sederot est le seul qui puisse un jour faire revenir des électeurs au Parti travailliste et ainsi battre Binyamin Netanyahou dans les zones défavorisées de la périphérie qui votent majoritairement Likoud.

Cette annonce est très précoce puisque les primaires travaillistes ne sont pas pour demain, mais elle porte un coup de plus au leadership déjà très contesté d’Itshak Herzog.

Photo Tomer Neuberg / Flash 90