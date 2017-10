Camp Sioniste: Erel Margalit quitte la vie politique

Celui qui clamait avec assuranc qu’il allait diriger le Camp Sioniste et remplacer Binyamin Netanyahou a annoncé mardi qu’il quitte la vie politique. L’homme d’affaires Erel Margalit, 12e sur la liste du parti à la Knesset jette l’éponge. Il a expliqué qu’ayant échoué dans sa course pour diriger le parti et le pays, il va se consacrer à agir sur le terrain pour le développement du Néguev et de la Galilée en mettant en place de nombreux projets. »Ce sera pour moi une belle manière de concrétiser ce pour quoi je me suis battu durant mes cinq années à la Knesset » a souligné le député démissionnaire.

Erel Margalit va aussi reprendre les rênes de l’organisation ‘Ba-Kehila, qu’il a créée avec son épouse, et qui vient en aide à des jeunes en déshérence, et il dirigera également le fonds international d’investissements JVP.

Lors des dernières primaires travaillistes du mois de juillet, Erel Margalit était arrivé dernier parmi les quatre candidats, avec 16,1% des suffrages.

Avec le départ d’Erel Margalit, c’est d’abord une épine qui est retirée du pied du président du parti Avi Gabbaï. Même si ce dernier dit « regretter » le départ du député, il n’oublie pas tout ce qu’il a dit durant la campagne des primaires ni la manière dont il s’est comporté au sein du parti sous la présidence d’Itshak Herzog. Erel Margalit fut un véritable opposant de l’intérieur, n’hésitant pas à se dresser ouvertement contre la direction du parti et remettre en question le leadership du président.

Mais Erel Margalit aura aussi été un opposant résolu et farocuhe de Binyamin Netanyahou, Dans plusieurs vidéos qui lui auront fait plus de tort que de bien il s’est attaqué au Premier ministre et à la droite avec une rare violence et des termes extrêmes, peu glorieux voires vulgaires. Il y avait notamment lancé le slogan « Ils nous ont volé notre pays! », en parlant de la droite.

Erel Margalit sera remplacé par Léa Fedida, représentante travailliste pour le nord du pays.

Les réactions sont évidemment différentes suivant le camp politique. Le député travailliste Itsik Schmuli a déclaré: « Le départ d’Erel Margalit de la Knesset est triste et douloureux. Il s’agit d’une grande perte pour notre parti. Erel est un homme d’action et d’initiatives dans l’âme qui a su combiner vision et pouvoir de concrétisation hors du commun ».

A droite, le président du conseil local de Beit Arié, Avi Naïm, n’y est pas allé par quatre chemins: « Ce grand provocateur de la gauche qui a mené une campagne bruyante contre ‘ceux qui lui ont volé le pays’ a vite oublié ses principes à peine fut-il battu dans la course à la présidence du parti. Il a quitté la vie politique pour revenir au monde des affaires d’où il était venu. Qu’en est-il devenu de son souci pour ‘l’avenir du sionisme’? Pour l’avenir de l’Etat d’Israël? Qu’est devenu son désir si puissant de mener une alternative politique?? Le masque est tombé. Erel Margalit a montré que derrière son agenda politique il y avait beaucoup de vent et des intérêts personnels. Bon débarras! »

Vidéo du clip de propagande:

Photo Yonatan Sindel / Flash 90