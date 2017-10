Camp Sioniste: Avi Gabaï menace Zoheir Bahloul d’exclusion!

Le président du Camp Sioniste continue sa campagne de « recentrage » dans le but de grapiller des voix au centre et même au centre-droit de l’échiquier politique.

Avi Gabbaï a menacé le député Zoheir Bahloul d’être exclu de la prochaine liste des candidats aux prochaines élections. Cette colère du chef travailliste est la conséquence de la décision du député, arabe d’origine, de boycotter la cérémonie qui marquera le centenaire de la Déclaration Balfour. Avi Gabbaï a rappelé que lors de la première réunion qui avait suivi son élection à la tête du parti, il avait entre autres demandé aux députés de ne pas faire de déclarations extrêmes qui ne vont pas dans le sens des intentions des électeurs. Et lors d’une autre réunion, il avait dit en aparté: « Si je décide qu’une personne ne sera plus membre du parti, elle ne le sera plus! »

Zoheir Bahloul a réagi en déclarant: « Je veux rappeler que la Déclaration Balfour parlait de l’autodétermination des Juifs mais a totalement ignoré les droits des Palestiniens et leurs aspirations nationales. Il faut permettre également à un autre peuple de bénéficier des mêmes promesses faites aux Juifs ». Omettant qu’en 1917, le « peuple » palestinien n’existait pas et que la déclaration britannique parle des « droits civils et religieux des communautés non-juives qui vivent en Palestine ».

Le député a dit qu’il ne se formalisait pas des propos d’Avi Gabbaï et qu’il réfléchissait de toute manière sur son avenir au sein du Camp Sioniste.

Le député Ilan Gilon (Meretz) a pris la défense de Zoheir Bahloul: « C’est justement la différence entre le Parti travailliste et Meretz. Notre parti est sioniste mais respecte ses membres qui ne le sont pas et ne désirent pas marquer ce centenaire. Zoheir Bahloul est l’un des meilleurs députés et il rajoute de l’honneur à tout parti sioniste et démocratique auquel il appartient. Le sionisme de Gabbaï oublie qu’Israël est certes l’Etat des Juifs qui y sont revenus mais aussi de tous ses citoyens non-juifs qui y vivent ».

Appel du pied..?

Photo Gili Yaari / Flash 90