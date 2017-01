‘Le camion a foncé sur le groupe et a fait ensuite marche arrière’

Les victimes de l’attentat d’Armon Hanatsiv participaient à une activité culturelle organisée ce dimanche pour un groupe de militaires. Ils se trouvaient dans le secteur avec des moniteurs de l’institut Yad Ben Tsvi.

L’un des animateurs qui s’apprêtaient à guider des cadets d’une école d’officiers fait partie de ceux qui ont tiré sur le terroriste et l’ont neutralisé. Il a raconté qu’il avait vu le camion foncer sur le groupe et faire ensuite marche arrière pour faire d’autres victimes.

Dans un entretien avec Galei Tsahal, il a raconté : « Le camion m’a fait rouler sur le gazon et après avoir fait plusieurs culbutes, j’ai compris qu’il s’agissait d’un attentat. Je me suis relevé et lorsque j’ai vu le véhicule revenir, j’ai pris mon arme et j’ai tiré ».