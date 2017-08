Californie: prêche conspirationniste antisémite dans une mosquée

Même si une grande majorité de la population américaine est acquise à la cause d’Israël, les idées antisionistes, antisémites et conspirationnistes en tous genres font leur chemin, principalement dans les mosquées, les imams profitant de la démocratie et de la liberté d’expression qui en découle. Il s’agit d’ailleurs d’une constante de l’Islam conquérant sous toutes les latitudes, qu’il soit sunnite ou chiite: utiliser la démocratie et ses avantages pour faire avancer ses idées et ensuite la renverser.

Il y a quelques jours, le sheikh irako-américain Sayed Mustapha al-Qazwini, imam chiite dans une mosquée de San Diego (Californie) a ni plus ni moins accusé Israël d’avoir créé le Groupe Etat islamique, Al-Qaïda et d’autres organisations terroristes dans le but de « détruire l’Islam de l’intérieur ».

Voici les propos qu’il a tenus: « Vous savez tous qui a créé ces organisations, qui a financé leur création et qui finance leurs activités, qui leur achète et fournit les armes, qui les entraîne et les protège. Toutes ces organisations ne sont pas nées dans le sein de l’Islam. L’Islam n’est pas responsable de Daech. Il y a des gouvernements et des agences qui se trouvent derrière. Ils se sont ligués pour détruire l’Islam de l’intérieur, c’est leur plan. Et nous en découvrons davantage chaque jour mais nous le savions depuis le début. Lorsque Daech a conquis Mossoul il y a trois ans, j’avais prononcé un sermon en Irak et j’avais déjà dit à l’époque: ‘Daech a été créé par les services de renseignements israéliens. La plupart des chefs de Daech ont été entraînés en Israël, y compris Abou Bakhr Al-Bagdadi… ».

Photo Illustration