Cahlon et Lieberman: « Non à un gouvernement Gabbaï! »

Le dernier sondage réalisé par l’Institut Midgam a redonné des couleurs au joues du Camp Sioniste. Pour la première fois depuis longtemps, le parti travailliste désormais dirigé par Avi Gabbaï arrive en seconde place avec 21 sièges, soit une remontée assez spectaculaire de ce parti historique. C’est toujours le Likoud de Binyamin Netanyahou qui est en tête avec 24 sièges et c’est donc l’actuel Premier ministre, s’il se représente, qui serait chargé de former le gouvernement. Mais pour la première fois depuis les dernières élections, il aurait du mal à le faire car les deux blocs sont désormais au coude à coude: 62 sièges pour la droite contre 58 pour la gauche, le centre et la Liste arabe unifiée.

Au Camp Sioniste et dans les grands médias, on s’est donc remis à rêver en imaginant des configurations possibles pour barrer la route à Binyamin Netanyahou en arrivant à « débaucher » un ou deux partis de l’actuelle coalition et former une coalition alternative sous la présidence d’Avi Gabbaï. Les deux partis qui auraient pu être tentés par un ralliement à Avi Gabbaï dans un gouvernement d’union étaient Koulanou de Moshé Cahlon et Israël Beiteinou d’Avigdor Lieberman, les partis orthodoxes refusant catégoriquement de siéger avec Yesh Atid de Yaïr Lapid.

Mais samedi soir, la réponse tranchante est venue dans ce qui semble être une démarche concertée entre les deux leaders. Le ministre des Finances Moshé Cahlon s’est dit « déçu » de l’attitude d’Avi Gabbaï envers lui tout en assurant qu’il ne s’agit pas de motifs personnels. Rappelons qu’Avi Gabbaï avait rejoint Koulanou et avait obtenu le poste de ministre de la Protection de l’environnement avant de quitter le parti avec fracas et adhérer au Camp Sioniste. Sur un éventuel ralliement à un gouvernement Gabbaï, Moshé Cahlon a été sans ambiguïté: « Je peux vous affirmer de la manière la plus claire, Koulanou ne sera pas la feuille de vigne d’un gouvernement de gauche. J’appartiens au camp national. Contrairement au Parti travailliste je me suis opposé au désengagement de la bande de Gaza et je suis un partisan d’Erets Israël et de Jérusalem réunifiée. Je ne vois donc pas de scénario dans lequel mon parti se joindrait à un gouvernement de gauche dirigé par le Camp Sioniste ».

Parallèlement, le ministre de la Défense Avigdor Lieberman a qualifié Avi Gabbaï « d’insignifiant » sur le plateau d’Aroutz 2. Il a déclaré: « Il y a au moins deux partis – Israël Beiteinou et Koulanou – qui ne se joindront jamais à une coalition dirigée par Avi Gabbaï. D’ailleurs, aucune coalition ne sera possible sans la participation de nos deux partis ». Le ministre de la Défense a nié que sa position fait suite aux attaques dont il a été l’objet de la part d’Avi Gabbaï, qui indiquait notamment qu’Avigdor Lieberman était l’une des causes de son départ du gouvernement: « Je n’ai aucun sentiment de vengance mais il y a mille raisons qui font que nos deux partis ne siègeront jamais ensemble dans un gouvernement dirigé par Avi Gabbaï. Vous pouvez retirer ce scénario de votre lexique ».

