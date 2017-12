Le cadeau que prépare Binyamin Netanyahou pour le Premier ministre indien Narendra Modi

Les relations israélo-indiennes sont excellentes et les deux chefs de gouvernement, Binyamin Netanyahou et Narendra Modi, ont tissé une réelle amitié personnelle. Tout le monde se souvient de la visite particulièrement réussie du Premier ministre indien en Israël il y a six mois. Lors de ce séjour, les deux dirigeants s’étaient notamment rendus sur la plage Olga à Hadera, où Binyamin Netanyahou avait fait apporter l’une des nombreuses inventions israéliennes en matière de retraitement des eaux: un appareil mobile de dessalement des eaux. Cet appareil mis au point par la société « Gal-Mobile » peut être transporté en véhicule 4×4 en tout endroit où il y a de l’eau non potable et la purifier, permettant ainsi de fournir de l’eau potable à plus de vingt-deux mille personnes par jour! La coût de cet appareil est de 400.000 shekels.

Le Premier ministre indien Narendra Modi a avait été si impressionné par cette invention israélienne, que son homologue israélien a décidé de lui en offrir un. A quelques semaines d’un voyage officiel de Binyamin Netanyahou en Inde, le ministère des Affaires étrangères a décidé d’acheter l’un de ses appareils qui s’envolera avec le Premier ministre à New-Delhi. Des appareils de ce type avaient déjà été offerts aux Iles Marshall et à la Papouasie-Nouvelle Guinée par l’Agence israélienne à l’aide internationale.

Selon l’entourage du Premier ministre israélien, cette visite en Inde sera essentiellement placée sous le signe de l’innovation, de l’agriculture et du retraitement des eaux. « Ce cadeau, hormis le geste d’amitié, a également pour but de renforcer l’impact médiatique, économique et politique de la visite de Binyamin Netanyahou en Inde » indique un fonctionnaire du département Asie au ministère des Affaires étrangères.

Binyamin Netanyahou sera accompagné par une délégation d’hommes d’affaires représentant principalement des entreprises dans le domaine de l’agriculture et du traitement des eaux.

Le dernier (et premier!) voyage officiel d’un Premier ministre israélien en Inde date de 2003, il s’agissait d’Ariel Sharon.

