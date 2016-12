Un « cadeau de départ » de John Kerry?

Après le « cadeau de départ » de Barack Obama à Israël au Conseil de sécurité, est-ce au tour de John Kerry de préparer une autre surprise à l’Etat juif avant de quitter le Département d’Etat? C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre le très anti-israélien Ben Rhodes Conseiller-adjoint à la National Security Agency (NSA) et proche de Barack Obama.

Lors de l’interview qu’il a accordée à Aroutz 2, et dans laquelle il accusait le gouvernement Netanyahou d’être le seul responsable du vote du Conseil de sécurité, Ben Rhodes a également annoncé ce qui allait se passer lors de la conférence internationale de Paris le 15 janvier: John Kerry va présenter la vision de l’Administration américaine actuelle sur ce que devra être un accord final entre Israéliens et Arabes palestiniens. Autrement dit, comme les Européens, les Américains affirment que seules des négociations directes permettront de résoudre le conflit…mais indiquent par avancd ce qui devait être le résultat de ces négociations!!

Le conseiller a indiqué que John Kerry travaille actuellement sur un document qui devrait servir de « feuille de route » et de « testament politique » de l’Administration Obama quand à la résolution du conflit.

Bien que Ben Rhodes ait précisé qu’il n’y aura plus d’initiative diplomatique spectaculaire américaine sur cette question avant la fin du mandat de Barack Obama, comment le croire lorsqu’on se rappelle que l’ambassadeur Dan Shapiro avait promis il y a trois semaines à peine que le président américain ne ferait pas de « sale coup » à Israël avant de quitter la Maison-Blanche.

A Jérusalem, on évoque avec une certains crainte une « réplique » du séisme de vendredi dernier et que l’Administration Obama frustrée et vengeresse ne tire encore une dernière salve contre Binyamin Netanyahou avant de céder la place à Donald Trump. Par exemple reconnaître un Etat de « Palestine »…

Photo Issam Rimawi / Flash 90