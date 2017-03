Le cabinet va se réunir concernant la localité de remplacement d’Amona

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a convoqué pour jeudi soir une réunion du cabinet restreint. A l’ordre du jour, l’autorisation de créer une nouvelle localité en Judée-Samarie pour le relogement des familles expulsées d’Amona.

Cette question épineuse était l’un des principaux sujets des discussions aux Etats-Unis entre délégués du Premier ministre et de l’Administration Trump, le président américain ayant exprimé son souhait qu’aucune nouvelle localité ne soit créée en Judée-Samarie. Mais l’engagement du Premier ministre israélien envers ces familles et le parti Habayit Hayehoudi était antérieur, ce qui devait donc se résoudre avec les Américains. On ne sait pas avec exactitude ce qui s’est décidé là-bas.

A ce sujet, les deux coprésidents du lobby parlementaire pour Erets Israël, Yoav Kich et Betzalel Smotrich ont adressé un courrier urgent à Binyamin Netanyahou et aux ministres membres du cabinet en leur demandant de s’opposer à toute limitation de la construction en Judée-Samarie. Ils rappellent que la question des « blocs de localité » fait partie du vocabulaire de la gauche et est destinée à préparer le terrain à la création d’un Etat arabe palestinien. Les deux députés expriment aussi leur inquiétude face à un accord qui se dessine à Washington qui consisterait en « Amona II en échange d’un arrêt de la construction en-dehors de ces blocs ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90