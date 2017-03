Que buvaient les soldats du mandat britannique il y a cent ans ?

Des archéologues de l’office national des Antiquités ont fait une découverte surprenante au cours de fouilles qu’ils effectuaient dans la région de Ramla. Près de vestiges de l’époque ottomane, ils ont trouvé des centaines de vieilles bouteilles de boissons alcooliques datant de la Première Guerre mondiale qui ont été utilisées par des soldats britanniques installés dans le secteur.

Le directeur des travaux, Ron Toueg, a souligné ‘qu’on avait appris de nombreux détails sur la vie de ces militaires, sur leur nombre et sur leurs activités, grâce aux nombreux témoignages et récits historiques sur cette époque’. ‘Mais, a-t-il ajouté, la découverte de ce site nous permet de connaitre la face non écrite de l’histoire et de reconstituer pour la première fois le quotidien de ces militaires et ce qu’ils faisaient pendant leurs heures libres ».

Une chercheuse, Brigitte Ouahnouna, qui a participé aux fouilles a estimé que “c’était la première fois dans les annales de l’archéologie israélienne que des centaines de bouteilles d’alcool venant d’un camp militaire britannique de l’époque de la Première Guerre mondiale étaient ainsi mises au jour’. Elle a précisé : « Il est intéressant de noter que ces bouteilles en verre qui ont contenu essentiellement du vin, de la bière, du soda et de l’alcool comme le gin, le whisky ou des liqueurs, ont été acheminées d’Europe pour les soldats et leurs officiers. C’est un témoignage passionnant sur la vie quotidienne de ce camp ».

Une découverte particulièrement originale a été signalée : il s’agit de la tête d’une canne qui appartenait au commandant du ‘Royal Flying Corps’. Faite en argent, elle est frappée du symbole de l’armée de l’air britannique avec des initiales RFC.