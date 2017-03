Buenos Aires : commémoration de l’attentat contre l’ambassade d’Israël

Des centaines de jeunes de la communauté juive de Buenos Aires, en Argentine, ont marqué jeudi soir le 25e anniversaire du terrible attentat perpétré le 17 mars 1992 contre l’ambassade d’Israël. Dans l’explosion causée par une voiture piégée garée devant le bâtiment, 29 personnes ont été assassinées et 220 autres ont été blessées. Parmi les victimes se trouvaient quatre délégués israéliens et quatre employés locaux de l’ambassade. Le directeur du ministère israélien des Affaires étrangères Youval Rotem a fait le déplacement pour représenter Israël. Dans son discours, il a salué l’initiative des jeunes qui avaient organisé cette commémoration en soulignant que grâce à eux, on continuerait à maintenir le souvenir de cette attaque meurtrière. Précisons qu’une cérémonie a eu lieu au début du mois au ministère des Affaires étrangères à Jérusalem à l’occasion de ce triste anniversaire en présence du Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou.