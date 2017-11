B’Tselem au Sénat français pour attaquer Israël

Hagaï El-Ad, le directeur-général de l’organisation pro-palestinienne B’Tselem sera lundi au Sénat français. Il a été invité à participer à un colloque sur le conflit israélo-palestinien organisé par l’Institut de Recherche et d’Etudes Méditerranée-Moyen Orient (iReMMO) dont le titre ne laisse aucun doute: « Israël-Palestine, que le France s’engage! ». Les organisateurs du colloque demandent à la diplomatie française d’agir avec plus de fermeté face à Israël concernant sa politique en Judée-Samarie. Cette rencontre a lieu à deux semaines de la visite officielle du Premier ministre israélien à Paris.

Hagaï El-Ad a clairement indiqué son intention: « Je veux dire aux participants qu’Israël tente de se présenter comme membre du club des pays démocratiques alors qu’il entretient un régime d’oppression depuis plus de cinquante ans »!! Il entend exhorter la France à exercer des lourdes pressions sur Israël.

A ce colloque participeront également Shawan Jabarin, directeur-général de l’organisation « palestinienne » de défense des droits de l’homme, Elias Sanbar, « historien » et essayiste arabe palestinien, Ayman Oudeh, président de la Liste arabe unifiée, l’ex-ambassadeur d’Israël en France Daniel Shek, la journaliste antisioniste du Haaretz Amira Hass, l’écrivain français anti-israélien Dominique Vidal, l’universitaire israélien Zeev Sternhell ainsi que des diplomates et universitaires français, autrement dit, personne qui défendra la cause d’Israël.

Avant de d’envoler pour Paris, Hagaï El-Ad a déclaré: « Auparavant, Israël volait des terres aux Palestiniens sous couvert de processus de paix mais aujourd’hui, ce n’est même plus nécessaire, il suffit de regarder le plan flou que les Américains veulent proposer qui n’est rien d’autre qu’un feu vert pour détruire d’un côté et contruire des colonies juives de l’autre. L’image est claire et il est plus que jamais nécessaire qu’il y ait une action internationale pour mettre fin à l’occupation ».

Attaquer son propre pays depuis l’étranger et conforter les ennemis d’Israël, un sport national très prisé dans l’extrême gauche israélienne.

Photo Wikipedia