B’Tselem appelle les soldats de Tsahal à refuser de tirer sur les terroristes!

A l’approche du deuxième vendredi de provocations du Hamas, l’organisation anti-israélienne B’Tselem a lancé une campagne sous le titre “Je regrette, mon commandant, mais je ne tirerai pas!”. B’Tselem demande aux soldats de Tsahal de refuser les ordres de tirer sur des manifestants non armés.

Il s’agit d’une attitude particulièrement vicieuse car cette organisation subversive “oublie” que l’intention de nombreux de ces “manifestants non armés” est d’entrer de force sur le territoire israélien, ce qu’aucun pays au monde n’accepterait.

B’Tselem reproche à Tsahal d’avoir donné l’ordre de tirer sur quiconque s’approcherait de la clôture de sécurité et attribue d’avance la responsabilité de victimes éventuelles au gouvernement israélien et à Tsahal. Cette ONG financée notamment par le New Israel Fund – donc par des pays étrangers – estime que c’est un devoir pour les soldats de Tsahal de refuser d’obtempérer aux ordres de tir sous peine d’être passibles de poursuites pénales.

Avec un toupet sans nom et sans mentionner une seule fois le Hamas et sa responsabilité exclusive dans ces affrontements, B’Tselem demande à Israël de “respecter le droit international qui exige que l’usage des armes à feu ne soit autorisé qu’en cas de danger immédiat et certain pour la vie humaine et sans autre option”. “Israël n’a pas le droit de décider comme il lui semble que ces lois ne le concernent pas” explique B’Tselem!

Et comme solution, l’organisation conseille à Tsahal de “se contenter d’arrêter ceux qui tenteraient de traverser la frontière”. On imagine aisément la situation ridicule dans laquelle se trouveraient les soldats devant courir après des hordes de manifestants entrés de force sur le territoire israélien. Avec l’effet médiatique en plus.

Le ministre de la Défense Avigdor Lieberman a réagi sur Galei Tsahal à cette scandaleuse campagne: “B’Tselem fait partie de la cinquième colonne. Il s’agit de mercenaires qui sabotent l’Etat d’Israël de l’intérieur en contrepartie d’argent étranger”. Un peu plus tard, il a écrit sur son compte Twitter: “J’ai une proposition pratique à faire au directeur-général de B’Tselem: qu’il vienne vendredi et qu’il tente de convaincre gentiment les milliers de Gazaouis de cesser de poser des engins piégés sur les pistes, de tirer sur les soldats, de violer la souveraineté israélienne et qu’ils retournent tranquillement chez eux. Et si cela na marche pas, c’est qu’apparemment on a encore besoin de Tsahal…”

Photo Aroutz 7