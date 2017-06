Brochettes de saumon panées au citron riz à la tomate basilic aneth Par Carol MECHACHE

INGRÉDIENTS :

3 pavés de saumon

Un citron non traité

De la chapelure

Un œuf

300g de riz long

3 oignons nouveaux

2 gousses d’ail

Du basilic frais

De l’aneth frais

PRÉPARATION :

Détaillez le saumon en petits carrés réguliers (congelez-le avant et sortez-le bien congelé, la découpe sera hyper simple).

Faire mariner les dés de saumon dans un jus de citron vert un peu de soja sucré, sel et poivre.

Préparez la panure. Râpez le zest du citron non traité, ajoutez de la chapelure, sel et poivre.

Cassez un œuf et battez-le.

Ajoutez dans l’œuf battu du piment doux, sel et poivre et aneth frais bien découpé.

Passez les dés de saumon dans l’œuf puis dans la chapelure au citron.

Préchauffez le four à 180 degrés.

Piquez les dés de saumon sur des pics à brochettes.

Préparez une plaque à four recouverte de papier sulfurisé déposez les brochettes et au four pour 15 mn.

Faire revenir 3 oignons blancs et les gousses d’ail dans un filet d’huile d’olive.

Une fois bien colorés ajoutez le riz et le rendre translucide.

Ajoutez alors 1/2 litres d’eau. Salez et poivrez.

Ajoutez le basilic frais ciselé.

Quand l’eau s’est évaporée égrainez le riz à la fourchette.

Servez bien chaud avec vos brochettes.

Dressez avec un emporte pièces et des brins d’herbes fraîches.

Accompagnez de sauce tartare.

Bon appétit !!!