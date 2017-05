Une brit-mila sur les lieux d’un attentat (avec vidéo)

Toujours cette volonté juive de privilégier la vie face à la volonté de nos ennemis de donner la mort. Une très émouvante cérémonie de brit-mila s’est déroulée au carrefour El-Fawar sur la route de Hevron. Il s’est agi du petit-fils d’Asher Hasno hy »d, renversé volontairement par un chaffeur de camion arabe il y a un an et demi.

La famille de la victime avait fait une demande spéciale à Tsahal pour avoir le droit d’organiser cette cérémonie sur le lieu où le grand-père du nouveau-né avait été assassiné, demande acceptée. La jeune maman a souligné, les larmes dans les yeux, que la famille sanctifiait la vie là où le terroriste avait donné la mort.

Ruthy, la veuve d’Asher Hasno hy »d, très courageuse, a déclaré que la famille désirait mettre le deuil entre parenthèses durant quelques instants afin de se réjouir de la vie qui vient d’entrer dans ce monde. Le bébé porte le nom de son grand-père, Asher.

Le 20 octobre 2015, Asher Hasno hy »d, habitant de Kiryat Arba, roulait en direction de Jérusalem. Son véhicule essuya des jets de pierres. Il gara sa voiture sur le bas-côté et en sortit. A ce moment-là, un chauffeur de camion, qui l’avait vu, accéléra, renversa le malheureux, le traîna sur 37 mètres sous les roues du camion et pris la fuite. Malgré les évidences, le chauffeur arabe fut inculpé pour homicide – et non meurtre – ainsi que délit de fuite et non-assistance à personne en danger.

Asher Hasno hy »d était père de sept enfants et grand-père de neuf petits-enfants. Il était employé comme responsable de la cuisine de la yeshiva d’Otniel et avait une personnalité joviale aimée de tous.

Vidéo:

Photo famille