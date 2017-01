BrÃ©sil: les ossement du Dr. Mengele utilisÃ©s en FacultÃ© de mÃ©decine!

Le Dr. Daniel R. Muňoz du département de Médecine légale de la Faculté de médecine de Sao Paulo (Brséil) a obtenu des autorités le droit d’utiliser le squellette du sinistrement célèbre Dr. Josef Mengele, surnommé « l’Ange de la Mort d’Azschwitz » pour ses cours dispensés à ses étudiants.

Contrairement aux étudiants en médecine de Sao Paulo, le Dr. Mengele effectuait de terrifiantes expériences médicales sur des déportés juifs et tziganes vivants, au prix d’atroces souffrances et tortures avant de les laisser mourir. Les nazis voulaient entre autres démontrer la « supériorité » de la race aryenne sur les autres races ou ethnies.

Après la guerre, Josef Mengele avait réussi à fuir l’Allemagne avec des complicités et s’était installé en Amérique du Sud sous un faux nom. D’abord en Argentine, puis au Paraguay et en 1960 au Brésil afin d’échapper aux enquêteurs allemands et au Mossad. Il est mort par noyade en 1979 à Bertioga (Brésil) sans n’avoir jamais eu affaire à la justice pour ses innombrables crimes contre l’Humanité. Après des doutes quant à l’identité de son cadavre, un test ADN avait été effectué en 1992 qui confirmait que c’était bien le tortionnaire nazi dont les restes se trouvaient dans un sac dans les caves de l’Institut de médecine légale de Sao Paulo.

Désormais, les ossements de ce terrible individu qui décidait de la vie et de la mort à Auschwitz seront utilisés pour enseigner la médecine légale dans la cité brésilienne!

Photo Illustration