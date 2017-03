Un boycotteur d’Israël refoulé vers le Royaume-Uni

L’Office israélien du Recensement et de l’Immigration et le ministère des Affaires stratégiques ont décidé de refouler le président du mouvement ‘Palestine Solidarity Campaign’ (PSC), le Britannique Hugh Lanning, qui venait d’atterrir en Israël dimanche soir. Cette mesure a été prise en raison de ses nombreuses activités en faveur du boycott d’Israël.

Le PSC, fondé en 1982, est très actif en Angleterre et au pays de Galles depuis 2004, ‘promouvant la solidarité avec le peuple palestinien’. Il s’agit du groupe le plus militant dans son action anti-israélienne de Grande Bretagne et l’un des plus ‘performants’ en Europe.

Il coopère avec d’autres organisations anti-israéliennes en vue d’encourager des boycotts ou d’autres actions contre l’Etat d’Israël. Ses membres ont notamment participé, en 2010, à l’expédition du Marmara, navire turc qui faisait partie de la fameuse ‘Flottille pour Gaza’.

Parmi les nombreuses initiatives de Hugh Lanning qui appelle ouvertement au boycott d’Israël, on peut citer sa rencontre en 2012, lors d’une visite à Gaza, avec des dirigeants du Hamas dont Ismaïl Haniyeh, chef local de l’organisation terroriste.

Tout cela a largement suffi aux autorités israéliennes pour interdire à Lanning, après mûres réflexions et plusieurs consultations, de pénétrer sur le territoire israélien. Il devrait donc reprendre l’avion dans la matinée pour retourner chez lui au Royaume-Uni.

Le ministre de l’Intérieur Arieh Dery (Shass) a rappelé à cette occasion que ‘ceux qui agissaient contre Israël et mettaient tout en œuvre pour nuire à sa sécurité devaient comprendre que le gouvernement israélien menait une politique déterminée contre les personnes qui cherchaient à remettre en cause son existence’. Il a ajouté : « La décision que nous venons de prendre est un acte clair contre tous les militants en faveur du boycott d’Israël et la loi que nous venons de voter à la Knesset constitue une nouvelle étape dans l’application de cette politique ».