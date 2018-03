Boules aux pistaches par Chantal Allal Cacher le pessah

Ingrédients :

3 verres de poudre d’amandes

2 verres de sucre

1 verre d’eau

1 blanc d’œuf

Extrait d’amande amère

300g de pistaches

Préparation:

Mélanger les ingrédients avec quelques gouttes d’amande amère afin obtenir une pâte.

Faire des boules.

Pour coller les pistaches: faire un sirop avec deux verres de sucre, un verre d’eau et cuire jusqu’à ce qu’il colle entre les doigts. Quand le sirop a refroidi mettre la boule dans le sirop et mettre des pistaches. Bien coller et passer au four 180 degrés, 10 mn pas plus.