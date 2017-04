Boston: réponse magistrale d’Amir Ohana à une étudiante juive anti-israélienne

Assistant à un panel devant des étudiants juifs de gauche à Boston, en compagnie de plusieurs autres députés israéliens, Amir Ohana (Likoud) a magistralement répondu à une question malveillante d’une étudiante juive. Se présentant sous le prénom de Golda, elle a voulu faire la morale au député en commençant par lui dire « qu’Israël perd le soutien de plus en plus de Juifs américains à cause de sa politique envers les Arabes palestiniens ».

Puis elle posait la question: « Comment se fait-il que pour la mort des trois adolescents Israël a réagi en tuant 2.300 Palestiniens? », reprochant ensuite à Israël de « ne pas assez agir pour obtenir la paix ».

Le député n’a même pas abordé l’aspect grotesque du chiffre avancé ni le fait que les terroristes se cachaient parmi la population civile. Sa réponse a été magistrale:

« Avant de répondre je veux vous parler d’une autre femme qui s’appelait Golda. Il s’agit de Golda Meïr, qui fut Premier ministre d’Israël. Un jour elle a dit:’ Lorsque les Arabes déposeront les armes, il y aura la paix, mais lorsqu’Israël déposera les armes…il n’y aura plus d’Israël!’ La guerre est une chose horrible. J’y ai perdu des amis et de la famille. Micky Lévy ici présent (ndlr: député Yesh Atid) y a perdu deux frères. Mais affirmer que la réponse à la mort des trois adolescents fut la mort de 2.300 Arabes palestiniens c’est ignorer les milliers de roquettes tirées en direction des populations civiles, dont chacune d’elle, si elle avait atteint sa cible aurait fait de nombreuses victimes ».

Puis vint la conclusion, cinglante: « Et si je devais choisir entre le sacrifice de la vie de civils ou de soldats israéliens et la vôtre, je suis navré, mais je choisirai de vous sacrifier vous ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90