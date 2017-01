Les « bons conseils » de François Hollande…

Le président français a voulu montrer les muscles tricolores après les propos de Donald Trump concernant l’Union européenne. Dans une interview accordée au magazine allemand Bild, le futur président américain avait notamment salué le Brexit britannique et mis en doute l’utilité de l’Union européenne: « Je crois que d’autres pays vont quitter l’Union européenne en suivant l’exemple de Londres, en raison de la crise migratoire (…) Je pense que maintenir l’UE unie ne va pas être aussi facile que beaucoup de gens le pensent (…) L’UE a été construite, partiellement, pour battre les Etats-Unis commercialement, OK ? Donc, je ne me soucie pas vraiment si elle va se séparer ou rester unie, pour moi, ça n’a pas d’importance».

Le président François Hollande, sans le nommer, a voulu lui rendre la monnaie de sa pièce. Lors de la cérémonie de la remise de la légion d’honneur à Jane Hartley, ambassadrice des Etats-Unis en France, le président français a notamment dit: « L’Europe sera toujours prête à poursuivre la coopération transatlantique, mais elle se déterminera en fonction de ses intérêts et de ses valeurs. Elle n’a pas besoin de conseils extérieurs pour lui dire ce qu’elle a à faire».

Monsieur le président, si telle est votre opinion, comment justifiez vous alors la tenue la veille d’une conférence internationale sur le Proche-Orient dont l’objectif était précisemment de « donner des conseils extérieurs à Israël pour lui dire ce qu’il doit faire« ??? Et dans ce domaine vous ne vous êtes pas gênés!

Alors comme vous l’avez si bien dit concernant votre pays, Israël aussi « se déterminera en fonction de ses intérêts et de ses valeurs« !!

Photo Wikipedia