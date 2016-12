Une bonne année 2016 pour l’économie israélienne

Selon une étude de la Banque d’Israël, l’économie israélienne a connu cette année une croissance de 3,5 % alors que les experts ne prévoyaient qu’une hausse de 2,8%. Selon ces données, la croissance du PIB par habitant s’est accrue de 1,5 % et le niveau de vie a augmenté de 2,9 %. L’année avait pourtant mal commencé avec un rythme très ralenti. Mais dès le second semestre, tout a changé et la croissance globale est montée à 4,9 % grâce à un grand bond dans les investissements et les achats d’appartements et de voitures privés. L’inflation 2016 devrait être négative, avec un taux de moins 0,3 %, pour la troisième année consécutive. Toutefois, les spécialistes prévoient en 2017 des changements avec une hausse de l’inflation, notamment à cause de la hausse des prix du pétrole dans le monde.