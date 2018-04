Bonjour Quinn Cook, adieu Omri Casspi…

Après leur défaite contre les Pelicans (126-120), les Warriors ont annoncé qu’ils coupaient Omri Casspi, décision qui va permettre de conserver Quinn Cook. L’israélien Omri Casspi n’est plus un Warrior……Détails…….

Cette décision intervient après l’annonce de Chris Haynes et Marc Spears d’une négociation contractuelle entre la direction des Warriors et Quinn Cook.

Le joueur israélien avait participé à 53 matchs cette saison, en présentant une moyenne de 5,7 points et 3,8 rebonds en 14 minutes mais sa blessure au pied droit l’a tenu à l’écart des parquets depuis le 17 Mars.

Disposant à la base d’un two way contract, le meneur serait sur le point d’obtenir un contrat de deux ans. L’ancien joueur de G League a été intronisé dans le 5 majeur de G.S depuis la blessure de Stephen Curry et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il rend la confiance accordée par Steve Kerr avec aucun match en dessous des 11 points depuis le 14 Mars.

Toutefois, il faudra qu’il conserve sa bonne forme du moment en vu des playoffs puisque le double MVP des Warriors ne sera pas présent lors du premier tour de la post season, qui commence samedi prochain.