Bombardements chimiques: la classe politique israélienne indignée

Plusieurs personnalités politiques israéliennes ont exprimé leur indignation face aux images des victimes, notamment d’enfants, des derniers bombardements de l’armée syrienne sur la ville d’Idlib.

Le premier à réagir a été le ministre de l’Education Naftali Benett. En anglais sur son compte Twitter il a appelé le président américain Donald Trump à mener une action internationale urgente agir immédiatement pour faire cesser les massacres en Syrie.

Quelques minutes plus tard, c’était au tour de ministre de l’Intérieur Arié Dery (Shass): « C’est une horreur qui brise le cœur. Des dizaines d’enfants morts par étouffement du fait d’armes chimiques. Israël est la seule démocratie de la région et doit de ce fait pousser la communauté internationale à réagir pour mettre fin à ces massacres ».

Le ministre Ayoub Kara (Likoud) s’est indigné: « Où sont l’ONU et la communauté internationale quand des Syriens innocents sont massacrés au gaz?? Il est temps que l’ONU change de disque et cesse de s’en prendre à Israël pour s’occuper sérieusement du génocide qui se déroule en Syrie! »

Le chef de l’opposition Itshak Herzog (Camp sioniste) a lui aussi vivement réagi: « Ce qui se passe en Syrie porte un nom: crime contre l’Humanité perpétré par un régime qui a perdu tout sens de l’humain. Les Etats-Unis et la communauté internationale ne doivent pas rester immobiles et prendre des mesures concrètes pour arrêter cette folie ».

Tsipi Livni (Camp Sioniste) a écrit: « L’utilisation d’armes chimiques et le bombardement d’hôpitaux doivent entraîner une réaction immédiate de la communauté internationale. Le silence sur ce qui s’est passé constitue un message catastrophique ».

Son collègue de parti Amir Peretz a déclaré: « Nous ne pouvons rester silencieux face à l’utilisation de gaz mortel qui a entraîné la mort de dizaines d’innocents à Idlib. La communauté internationale doit réagir immédiatement ».

La présidente du parti Meretz, Zehava Gal-On a appelé le gouvernement israélien à intervenir immédiatement auprès de la communauté internationale pour faire cesser l’utilisation d’armes chimiques. « Bachar El-Assad profite du silence complice de la communauté internationale qui lui a accordé un blanc-seing pour assassiner ses propres citoyens innocents ».

Aucune réaction de la part des députés arabes.

Le dernier bilan de ces bombardements est de plus de cent-dix morts et cinq cent blessés. Moscou a officiellement démenti avoir effectué ces bombardements, ne laissant donc plus planer le doute: ce sont bien des avions de Bachar El-Assad qui ont commis ce massacre innommable.

Paris a demandé une réunion d’urgence du Conseil de sécurité, mais sans succès pour l’instant…

