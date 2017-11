Boker Briout: Qu’est-ce donc?

A l’heure où nous tâchons de faire de plus en plus attention à ce que l’on met dans nos assiettes, les initiatives qui nous permettent d’y voir plus clair sont les bienvenues. La prise de conscience de la nécessité de manger mieux pour se sentir mieux augmente, c’est pourquoi Orlie Nabet, nutritionniste et naturpathe a décidé d’organiser un Boker Briout. Elle nous en dit davantage.

Le P’tit Hebdo: Orlie Nabet, vous organisez un » boker briout », parlez-nous de cet évènement.

O rlie : Oui, c’est un évènement exceptionnel, à ne pas rater.

En effet, le dimanche 19 novembre, j’organise un boker briout (matinée santé) pour la communauté francophone de Jérusalem.

Lors de cette matinée, il y aura un petit déjeuner »bari » (sain), une présentation de produits naturels, et une dégustation de ces produits, afin de les connaitre et de les apprécier.

Le P’tit Hebdo: A quel titre organisez-vous cet évènement ?

Orlie: En tant que naturopathe et nutritionniste.

En effet, lors des consultations et ateliers nutrition-santé que j’organise, je me rends compte qu’il y a une demande de plus en plus importante, et une aspiration à une alimentation plus saine, plus équilibrée, et plus adaptée à notre santé et à notre bien-être.

Le P’tit Hebdo : Ce boker briout est donc une réponse à cette demande ?

Orlie: Oui tout à fait, ce boker briout vient répondre à cette demande et à des attentes, même si elles n’ont pas été clairement formulées.

Vous savez, depuis une vingtaine d’années, nous assistons à une invasion de nourriture »poubelle » (junk food), c’est-à-dire des produits industrialisés trop salés, trop sucrés et gras, comportant trop de colorants et d’additifs….

Tout cela nuit à notre santé, même si nous n’en n’avons pas toujours conscience.

Parallèlement, et pour contre balancer ce phénomène, se développe une nourriture plus saine, plus naturelle, plus équilibrée, qui est bénéfique pour notre santé et notre bien-être.

Lph: Quel est l’objectif de ce boker briout ?

Orlie: Donner un aperçu d’une alimentation amie, moins nocive, de qualité, d’une alimentation consciente, facile à intégrer dans notre quotidien. Si on la voit, qu’on la goûte, qu’on l’apprécie, alors elle sera plus facile à intégrer dans notre quotidien.

Lph : Combien de personnes attendez-vous ?

Orlie: Une centaine de personnes peut-être même plus.

Ce boker briout, c’est une manière unique et conviviale de faire connaissance avec cet état d’esprit et ces produits qui nous font tellement de bien, et d’échanger tous ensemble.

Boker briout: dimanche 19 novembre 9h45 10 Mekor Haïm, Baka’a, Jérusalem

Réservez dès à présent votre matinée bien être auprès d’Orlie 0586277009