 »Bnot Melech » Les femmes et la guéoula

On le sait et parfois même on se plait à le répéter: la guéoula arrivera par les femmes. Au-delà de l’aspect flatteur de cette affirmation, que faisons-nous vraiment, nous les femmes, pour qu’elle se réalise?

L’association Bnot Melech qui a vu le jour récemment, se propose de joindre la parole à l’action et de relier les femmes à ce concept de guéoula auquel nous aspirons toutes et tous.

Ne pas se sous-estimer

»Si les femmes ne sont pas assez conscientes de l’importance de leur rôle dans l’avènement de la guéoula, c’est parce qu’elles se sous-estiment », considère Tikva Akoun, la fondatrice de Bnot Melech.

»Les femmes ont une force incroyable qu’elles minimisent », poursuit-elle, »c’est pourquoi j’ai voulu créer une association animée par des femmes pour les femmes. Les projets menés au sein de cette structure seront concentrés sur la femme et sa capacité à faire venir la guéoula, pour que la prise de conscience augmente et qu’ainsi nous hâtions ce temps de la Délivrance ».

Agir sur le spirituel pour faire jaillir les forces

« La vocation principale de cette association est de mettre, avec l’aide d’Hachem, la femme au centre du processus de guéoula du peuple d’Israël », nous décrit Tikva.

Les activités de Bnot Melech tournent donc autour de l’étude de la Torah à travers des cours. Chaque enseignement délivré mettra la femme au centre. »Nous espérons qu’ainsi renforcées, les femmes donneront plus de forces à leur famille et leur entourage. C’est le chemin vers la Délivrance ».

L’étude et le hessed

Les organisatrices des activités de Bnot Melech ne perdent pas de vue que l’étude doit être accompagnée d’action. « Au-delà du limoud Torah, nous prévoyons des activités à destination des jeunes, du couple et de la famille », nous dévoile Tikva.

Bnot Melech se propose aussi d’être un lieu pour des moments conviviaux entre femmes. Partager, échanger, venir recueillir des avis et des conseils autour d’un café ou d’un repas. L’idée est de mettre à la disposition des femmes des interlocutrices aux sensibilités variées qui pourront s’adresser aux personnes en fonction de leurs besoins.

Les projets ne manquent pas pour cette jeune association comme nous l’explique sa fondatrice: »Nous voulons aussi mettre au point un accompagnement des filles qui ont fait leur alya et qui sont parfois seules ici. Nous souhaitons également aider les femmes qui sont gênées dans leur quotidien par une mauvaise maitrise de l’hébreu en les aidant sur ce tableau ».

Une journée d’étude qui en annonce d’autres

Pour symboliser l’importance accordée à l’étude par Bnot Melech, les activités de cette association débuteront par une journée d’étude qui en annonce d’autres. Le dimanche 17 septembre, sur le thème »La guéoula arrive par la force des femmes », les participantes pourront profiter de cours du Rav Dynovisz, du Rav Fiszon, du Rav Benharrouche et de la Rabbanite Ovadia.

Tout un programme! Et un programme riche en nuances! En effet, il n’aura échappé à personne que les intervenants choisis sont issus de différents courants religieux. C’est aussi cela rapprocher la guéoula!

Yom Limoud, Dim 17/09, de 8h30 à 15h

Synagogue Ohavei Tsion Yéroushalaïm, 10 Rehov Mekor Haïm, Baka, Jérusalem

Réservations: 054-7579724

Guitel Ben-Ishay

