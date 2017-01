Une blogueuse israélienne se tue en live

Les campagnes de sensibilisation vont-elles se mettre au direct ? La sécurité routière Israélienne en partenariat avec l’agence BBR Saatchi & Saatchi Tel Aviv met en scène un accident de voiture dans lequel est tuée Ashley Waxman Bakshi, la plus célèbre blogueuse du pays.

L’objectif : sensibiliser davantage les jeunes en faisant mourir quelqu’un qu’ils aiment. À l’heure où les vidéos d’accidents en direct circulent abondamment sur YouTube, les campagnes classiques de sensibilisation ne dissuadent plus. Qu’elles soient gores, funestes ou douloureuses, elles restent perçues comme des publicités.

Si l’exécution créative est relativement limitée, l’idée de diffuser une fausse vidéo en direct est maligne. Avec plus de 2500 spectateurs en direct, des milliers de commentaires et plus de 57000 vues au lendemain de la diffusion, l’opération est un succès selon la sécurité routière israélienne, satisfaite de pouvoir cibler les jeunes sur l’un de leurs médias de prédilection : YouTube.

