“Blitz” diplomatique franco-allemand pour faire pression sur les Etats-Unis via Israël

Depuis l’élection de Donald Trump, l’Union européenne sait – ou pense – que pour accéder à Washington, il faut parfois passer par Jérusalem. L’Europe attentiste et frileuse tente le tout pour le tout pour convaincre le président américain de ne pas se retirer de l’accord infâme signé avec l’Iran. De concert, dit-on, les chefs de la diplomatie française et allemande, Jean-Yves Le Drian et Heiko Maas sont en Israël lundi dans un but précis: convaincre Binyamin Netanyahou de faire pression sur Donald Trump afin qu’il ne mette pas sa menace à exécution au mois de mai concernant cet accord. Le président américain ainsi que le Premier ministre israélien exigent que soient introduites des modifications majeures dans les termes de l’accord alors que les Européens ne sont d’accord que pour d’y apporter des modifications cosmétiques afin de ne pas contrarier les Iraniens.

Un proche du Premier ministre israélien a tenu à mettre les points sur les “i”: “Nous les écouterons avec intérêt mais Binyamin Netanyahou leur dira qu’il est déterminé à soutenir les exigences du président américain et à obliger les Iraniens à modifier significativement l’accord. Les tentatives de faire pression sur Israël ne changeront pas notre position qui est concertée avec les Etats-Unis”.

Il n’est pas exclu que les Européens tentent de “soudoyer” le Premier ministre israélien avec des promesses politiques sur le volet israélo-palestinien, mais Binyamin Netanyahou est déterminé à donner la priorité à la lutte contre le programme nucléaire iranien.

Photo Illustration