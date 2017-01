Le blessé des tirs à Haïfa: un juge rabbinique!

Rav Yehiel Illouz, juge rabbinique au Tribunal des conversions de Haïfa a fait l’objet d’une tentative d’assassinat mardi matin à Haïfa. Une inconnue a tiré dans sa direction et l’a gravement blessé. Quelques minutes plus tard une autre personne avait été abattue et est décédée peu après. La police tente de savoir s’il y a un lien entre les deux incidents car la victime tuée était également un fonctionnaire des services religieux de Haïfa.

Le fils du rav Illouz estime qu’il s’agit d’une erreur de cible, se disant convaincu que son père ne pouvait faire l’objet d’un réglement de comptes, étant un homme d’une parfaite intégrité.

Photo Zack Wasjgras / Flash 90