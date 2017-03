Un blessé syrien soigné avec succès à l’hopital Ziv de Safed

Un syrien de 25 ans a eu la mâchoire sauvée grâce à une intervention chirurgicale complexe qui a duré six heures à l’hôpital Ziv de Safed. L’homme a avait été blessé par une balle en pleine mâchoire il y a trois ans déjà, mais à part un nettoyage de la plaie, les médecins l’avaient laisse tel quel. Suite à cela il ne pouvait plus parler ni presque plus manger depuis trois ans.

Admis à l’hôpital Ziv par le biais de la Croix-Rouge, il a été opéré par le Dr. Alejandro Rosenthal, spécialiste de chirurgie maxillo-faciale accompagné de deux autres chirurgiens expérimentés, Dr. Daniel Lazmet et Dr. Keren Yudovitz. Après l’opération, le Dr. Rosenthal s’est dit optimiste et a estimé qu’avec la rééducation de physiothérapie, le patient pourra ouvrir la bouche d’ici quelques jours et recommencer progressivement à manger normalement.

Le blessé, attendu par son épouse et son enfant en Syrie, a vivement remercié l’équipe médicale israélienne.

Photo Illustration