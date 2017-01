Binyamin Netanyahou, tacticien rusé ou politicien craintif?

Depuis la prise de fonction de Donald Trump, deux conceptions s’opposent au sein de la droite israélienne: profiter de ce changement radical pour prendre des initiatives unilatérales en Judée-Samarie ou agir avec prudence et en concertation totale avec la nouvelle administration américaine. Le parti Habayit Hayehoudi ainsi que certains responsables du Likoud sont résolument pour la première option mais le Premier ministre Binyamin Netanyahou a définitivement opté pour la seconde.

Lundi, lors de la séance hebdomaire du Likoud, Binyamin Netanyahou a clairement mis les choses au point et répondu indirectement à Naftali Benett: « Il faut agir avec sagesse sur le plan international et ce n’est pas le moment de dégainer des initiatives et de surprendre ». Il a rajouté: « Nous sommes devant de grandes et significatives opportunités concernant la sécurité et l’avenir de l’Etat d’Israël et elles nous enjoignent un grand sens des responsabilités afin que nous ne rations pas le train », sans en préciser davantage. Le Premier ministre a insisté sur la nécessité « d’agir en concertation avec les alliés d’Israël, en premier lieu les Etats-Unis afin de restaurer la confiance entre les deux gouvernements ».

« Avec de la patience nous renforcerons notre sécurité, le repeuplement juif et les relations extérieures d’Israël », a conclu Binyamin Netanyahou.

A l’opposé, ceux qui souhaitent des initiatives fortes reprochent au Premier ministre de ne pas avoir changé de mode opératoire en dépit du changement radical d’équipe à Washington et de « rester un éternel hésitant et craintif » sur le plan de la politique étrangère. « Une telle occasion ne se reproduira peut-être jamais ou pas avant des dizaines d’années », estiment les partisans de la première option, soulignant que les nouveaux dirigeants américains ne comprendront sans doute pas pourquoi il sont plus à droite que le Premier ministre israélien qui se réclame du camp national.

Photo Miriam Alster / Flash 90