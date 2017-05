Binyamin Netanyahou « surpris » par la fermeture brutale de Kol Israël et du journal ‘Mabat’

Emotion, larmes et colère étaient visibles ou audibles mardi soir sur le plateau de la chaîne Aroutz 1 et mercredi matin dans les studios de Kol Israël après l’annonce de la fermeture – annoncée certes – mais brutale de leurs émissions à dater de ce mercredi. Kol Israël diffusait depuis 80 ans, et le légendaire journal télévisé Mabat diffusait depuis 50 ans! Les centaines d’employés de ces deux médias ont appris mardi dans la journée qu’il s’agissait de la dernière diffusion pour laisser la place prochainement à la nouvelle société de radio-télédiffusion voulue par le gouvernement.

Premier visé par la colère des employés, le Premier ministre Binyamin Netanyahou qui a pourtant voulu mettre les choses au point et dire qu’il n’est pour rien dans cette fermeture brutale. Un communiqué émanant du cabinet du Premier ministre indique: « La décision de fermer de cette manière les diffusions de l’office national de radio-télédiffusion a été accueillie avec suprise par le Premier ministre. Il s’agit d’une manière déshonorante d’agir, que le Premier ministre a apprise par les médias. Cela s’est fait sans qu’il en soit au courant, n’ayant pas lui-même la compétence pour prendre ce genre de décision. Le Premier ministre a combattu en faveur des employés de la société de la 1ère chaîne et de Kol Israël afin que la plupart d’entre eux puissent être réembauchés dans la nouvelle structure qui va voir le jour ».

