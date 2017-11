Binyamin Netanyahou signe une pétition en faveur d’une grâce pour El-Or Azaria

L’Affaire El-Or Azaria a pris hélas un nouveau départ depuis que le président Reouven Rivlin ait refusé de lui accorder la grâce, ce qui aurait mis fin une fois pour toutes à cette saga aussi superflue que disproportionnée.

Une pétition lancée à la Knesset par l’ancien député Sharon Gal et porte-parole de la famille Azaria a déjà récolté 53 signatures dans les rangs de la majorité parlementaire. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou qui avait dès le premier jour soutenu l’idée du grâce pour le soldat a également signé l’appel. Cette pétition appelle le président de l’Etat à reconsidérer sa décision. Le texte dit notamment: « L’affaire Azaria a déchiré la société et le refus du président de grâcier El-Or a encore accentué les divisions qui existaient déjà. Une grâce accordée à El-Or Azaria serait de nature à calmer le débat. On ne peut ignorer les sentiments profonds de la population qui estime qu’El-Or Azaria est devenu contre son gré un bouc-émissaire, qu’on a voulu en faire un symbole et qu’il a payé un prix particulièrement lourd ».

Les signataires affirment également que le fait que le chef d’Etat-major ait réduit de quatre mois la durée de la peine de prison d’El-Or ne devait pas servir d’excuse au président pour refuser de lui accorder la grâce comme il l’a expliqué. Ils appellent les président à faire preuve de compassion et de compréhension, à mettre fin aux souffrances de la famille Azaria et mettre un terme à cette triste affaire en grâciant El-Or ».

Le bureau du président de l’Etat a réagi par le communiqué suivant: « Cette pétition n’est pas encore parvenue à nos bureaux, et sera traitée avec tout le sérieux au moment où elle parviendra. Nous rappelons toutefois que les demandes en grâce doivent émaner uniquement des principaux concernés et qu’une nouvelle demande ne peut être faite que six mois après une première décision sauf en cas de modification significative des circonstances ».

Photo Illustration