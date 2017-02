Binyamin Netanyahou s’est envolé pour Washington

Le Premier ministre israélien, accompagné de son épouse Sarah Netaynahou et d’une délégation, s’est envolé pour Washington.

Depuis l’aéroport Ben-Gourion, Binyamin Netanyahou a fait une déclaration aux médias: « Je pars pour une visite d’une extrême importance et je vais notamment rencontrer le président Donald Trump, le vice-président Mike Pence, le secrétaire d’Etat Rex Tillerson ainsi que des dirigeants républicains comme démocrates au Congrès (…) L’alliance entre les Etats-Unis et Israël a toujours été très forte et elle va encore se consolider (…) Le président Trump et moi-même avons la même vision des menaces qui pèsent sur notre région tout comme sur les opportunités qui s’y ouvrent. Nous allons parler de tout, y compris de nos relations bilatérales ».

Le Premier ministre a aussi rappelé les réunions qu’il a tenues avant son voyage, avec les responsables sécuritaires ainsi qu’avec ses ministres: « Hier, en séance du cabinet restreint, nous avons eu un échange profond et sérieux. J’ai écouté chacun mais j’ai précisé: c’est moi qui mènerai et qui dirigerai, en fonction des intérêts supérieurs de l’Etat d’Israël et de ses citoyens ».

Photo Kobi Gideon / GPO