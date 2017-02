Binyamin Netanyahou s’envole pour la Grande-Bretagne

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou s’envolera pour la Grande-Bretagne après le conseil des ministres hebdomadaire. Il y effectuera une visite officielle de deux jours lors de laquelle il rencontrera notamment la cheffe du gouvernement Theresa May et le ministre des Affaires étrangères Boris Johnson, tous deux grands amis d’Israël.

Lors de ses entretiens, Binyamin Netanyahou, à part les relations bilatérales et la situation régionale, tentera de savoir quel est l’état d’esprit à Washington car Theresa May revient d’un voyage aux Etats-Unis. L’un des objectifs du Premier ministre israélien est de créer un axe Jérusalem-Londres-Washington, auquel semble également intéressé le nouveau gouvernement britannique.

Depuis son entrée en fonction, Theresa May adopte une attitude ambivalente envers Israël. Elle a plusieurs reprises tenu des propos extrêmement chaleureux et positifs envers l’Etat d’Israël, et c’est elle qui a fait échouer une résolution anti-israélienne en conclusion de la conférence de Paris. Le gouvernement britannique a aussi exprimé récemment des critiques envers la politique de Barack Obama envers Israël, dénonçant ses « tentatives grossières de s’immiscer dans les affaires d’un gouvernement démocratique allié ».

Mais c’est cette même Grande-Bretagne qui a été à la pointe du « combat » lors du vote de la résolution 2334 du Conseil de sécurité.

Tous ces sujets, en plus de la question iranienne, seront évoqués lors des entretiens entre le Premier ministre israélien et ses hôtes.

Photo Illustration