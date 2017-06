Binyamin Netanyahou se rend à Salonique pour une rencontre tripartite

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou s’envolera mercredi après-midi pour Salonique (Grèce) où il rencontrera ses homologues grec et chypriote, respectivement Alexis Tsipras et Nikos Anasatasiadis. Il s’agit du troisième sommet du genre entre ces trois dirigeants qui ont conclu une alliance stratégique sur les plans militaire, économique et energétique.

Le but de ce nouveau sommet est de renforcer les liens économiques et commerciaux entre les trois pays. Binyamin Netanyahou sera accompagné de Youval Steinitz, ministre des Infrastructures nationales, de l’Energie et de l’Eau, d’Ofir Akounis, ministre de la Science, de le Technologie et de l’Espace et d’Elie Cohen, ministre de l’Economie. Le Premier ministre israélien s’entretiendra également séparément avec chacun des chefs de gouvernement.

A l’issue de la rencontre tripartite, une déclaration commune sera publiée qui soulignera la coopération de plus en plus étroite entre les trois pays sur les plans énergétique, de la cybernétique, de la protection de l’environnement, de la recherche scientifique et de l’innovation. Les trois délégations évoqueront également ensemble des questions stratégiques régionales.

Lors de ses entretiens, Binyamin Netanyahou demandera aussi à ses deux partenaires grec et chypriote d’adhérer au bloc que tente de former à l’ONU l’ambassadrice américaine Nikki Haley pour faire barrage à de nouvelles résolutions anti-israéliennes.

Enfin, à l’occasion de ce sommet, une cérémonie d’inauguration aura lieu au nouveau Musée de la Shoah de Salonique avec notamment le dévoilement d’une plaque. Lors d’une autre cérémonie, le Premier ministre Alexis Tsipras, lira un message de remerciements adressés à l’Etat d’Israël en 1953 par les responsables de l’île de Céphalonie après un tremblement de terre. La marine israélienne avait été la première sur place pour venir en aide aux populations sinistrées.

Photo GPO / Flash 90