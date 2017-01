Binyamin Netanyahou s’adresse au peuple iranien

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a enregistré un message à l’intention du peuple iranien. Il a d’abord annoncé qu’il allait évoquer l’accord sur l’Iran avec le président Trump afin de lutter avec lui contre le menace iranienne contre Israël. Donald Trump est un farouche adversaire de cet accord signé par son prédecesseur et il a déjà fait savoir qu’il souhaite modifier l’accord.

Mais Binyamin Netanyahou a tenu à faire la différence entre le régime des mollahs et le peuple iranien. Il a lancé un message d’amitié à l’intention de la population iranienne. Il l’exhorte à « se tourner vers une ère de liberté et d’amitié et de lutter contre la méchanceté et le terrorisme. « Nous sommes vos amis et pas vos ennemis » a dit le Premier ministre, rajoutant qu’il rêve du jour où les Israéliens et les Iraniens pourront se rendre visite mutuellement et entretenir des rapport normaux.

Le Premier ministre a fait l’éloge de l’Histoire et de la culture prestigieuses de l’Iran et de la Perse mais souligné que les Iraniens vivent actuellement sous un régime de dictature et de théocratie. Il a mis l’accent sur le fait que le peuple iranien est freiné dans sa soif de liberté par un régime tyrannique qui le pousse également à haïr Israël.

Photo Bureau du Premier ministre