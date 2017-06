Binyamin Netanyahou s’adresse aux jeunes du programme ‘Taglit’

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou assisté dimance soir au congrès annuel du programme Taglit à Rishon Letzion. Quelques milliers de jeunes venus de diaspora étaient présents. Il s’est adressé à eux: « C’est un véritable plaisir pour moi de vous adresser la bienvenue en Israël, notre patrie, votre patrie. Ce voyage que vous effectuez marque les 600.000 participants à ce programme! C’est magnifique! Vous êtes venus de soixante-sept pays! »

Binyamin Netanyahou a également remercié les soldats de Tsahal qui accompagnent régulièrement les groupes lors de leur séjour en Israël. Puis il a lancé un appel aux jeunes juifs: « En participant à ce programme, vous avez l’occasion de voir de vos propres yeux notre pays, son histoire riche, sa population chaleureuse, ses villes vivaces, ses paysages divers et magnifiques et sa société libre et dynamique. Prenez tout cela avec vous, tout ce que vous avez engrangé dans votre tête et votre coeur et faites-le partager aux autres. Racontez-leur le miracle israélien. Parlez-leur de la démocratie libérale israélienne au coeur du Proche-Orient. Ce n’est pas un détail. Regardez ce qui se passe autour de nous et vous constaterez à quel point Israël est un pays rare et merveilleux! (…) C’est cela le véritable Israël! Un Etat qui est prêt à faire face à n’importe quelle menace mais qui tend la main à ses voisins pour une paix réelle avec eux. Et à ceux qui vous attaquent, répondez fièrement et sans crainte: ‘De quel côté êtes-vous? Du côté de la société israélienne libre qui défend les droits religieux de tous ou bien de ceux qui coupent des têtes et qui font preuve d’une intolérance jamais observée depuis la 2e Guerre mondiale?' ».

Binyamin Netanyahou a également fait référence à l’Iran et à la récente cérémonie à Téhéran lors de laquelle a été lancé un « compte à rebours » officiel pour la destruction de l’Etat d’Israël: « Les Iraniens devraient apprendre de l’histoire juive. Nous étions ici bien longtemps avant que les ayatollahs aient pris le peuple iranien en otage et nous serons encore là bien après que ces dictateurs théocratiques aient disparus. Ils ne sont qu’un point marginal dans l’Histoire ».

Le Premier ministre a conclu son intervention en lançant un appel à tous ces jeunes pour qu’ils fassent un jour leur alya.

Photo Amos Ben Gershom / GPO