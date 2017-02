Binyamin Netanyahou réunira le cabinet restreint dimanche

De retour en Israël et avant de repartir dimanche dans la journée pour l’Autralie et Singapour, le Premier ministre israélien a indiqué qu’il fera un compte-rendu de son voyage devant les membres du cabinet restreint. Il veut notamment leur parler du canal de coordination qui va être créé entre les deux gouvernements concernant la poursuite de la construction juive en Judée-Samarie. Il a déclaré que son voyage aux Etats-Unis a été une grande réussite, qu’une très forte amitié lie les deux pays et que l’Administration Trump et lui-même ont la même vision stratégique concernant le Proche-Orient et la sécurité d’Israël.

Photo Kobi Gideon / GPO