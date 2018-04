Binyamin Netanyahou répond à Muhamad Zarif

Le Premier ministre était l’invité du forum complet de l’Etat-major pour saluer le 70e anniversaire de l’Etat d’Israël. Le ministre de la Défense Avigdor Lieberman était présent également.

Binyamin Netanyahou a évoqué les dernières déclarations du ministre iranien des Affaires étrangères, Muhamad Jawad Zarif, sur la chaîne américaine CBS, qui a notamment accusé Israël de “violer régulièrement le droit international en s’attaquant à la Syrie: “Il s’agit du ministre des Affaires étrangères d’un pays qui envoie des drones armés vers le territoire israélien et qui tire des missiles balistiques sur l’Arabie saoudite”.

Le Premier ministre a également voulu réagir aux propos “apaisants” du chef de la diplomatie iranienne, qui a déclaré ne pas croire en une guerre régionale prochaine: “J’ai entendu ces propos modérés, mais il y a une grande différence entre les mots et les actes pour ce qui est des Gardiens de la Révolution, qui déploient une véritable armée près des frontières d’Israël dans le but déclaré de détruire l’Etat d’Israël. Mais je fais entièrement confiance en ce forum ici-présent et en Tsahal, qui sont prêts à parer à toute éventualité”.

Dans cette même interview accordée à la chaîne américaine, le ministre iranien a une nouvelle fois menacé le président Donald Trump au cas où il se retirait de l’accord sur le programme nucléaire iranien. Muhamad Zarif a prévenu qu’en tel cas, l’Iran se sentira libre et pourra recommencer à enrichir de l’uranium comme il l’entend.

Vidéo:

Photo Kobi Gideon / GPO