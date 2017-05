Binyamin Netanyahou rencontre les vétérans russes de la 2e Guerre mondiale

Le 9 mai est célébré en Russie comme le jour de la victoire sur l’Allemagne nazie. Comme chaque année, les vétérans de l’Armée rouge qui vivent en Israël ont marché dans les rues de Jérusalem avec uniformes et médailles sur la poitrine.

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou les a rencontrés, accompagné de la ministre de l’Intégration et de l’Alya Sofa Landver, du chef d’Etat-major Gadi Eizencot ainsi que celui des armées américaines Joseph Dunford, en visite en Israël. Lors de cette entrevue, le Premier ministre a écouté des récits de bravoure de ces vétérans. Il leur a dit: « Vous avez contribué à sauver le peuple juif mais aussi toute l’Humanité. Mais sachez que l’Humanité aurait survlcu, contrairement au peuple juif (…) Nous sommes très fiers de vous et vous méritez vos nombreuses médailles, car chacune d’elle symbolise de la bravoure, du sacrifice et du sang ».

La ministre Sofa Landver a insisté sur la nécessité de préserver la mémoire de la bravoure dont ont fait preuve les soldats des armées alliées et notamment ceux de l’Armée rouge, tant dans les musées que dans le système scolaire ». Elle a indiqué avoir appris de nouveaux détails sur l’action de son père, Hirsch Koghin, qui lutta dans les rangs de l’armée russe lors de la 2e Guerre mondiale.

Le président de l’Alliance des Vétérans russes de la 2e Guerre mondiale, Avram Grinzeid a chaleureusement remercié Binyamin Netanyahou d’avoir reçu une délégation et pour ses mots émouvants. Il a noté avec satisfaction que la jeune génération des immigrants russes se joint peu à peu à cette alliance « car il est important de préserver la mémoire de la vaillance juive contre les nazis ».

