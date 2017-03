Binyamin Netanyahou réitère sa promesse aux (anciens) habitants d’Amona

Le Premier ministre s’exprimait mercredi soir à Guivat Olga dans le cadre d’une soirée de renforcement de la coalition. Il a notamment évoqué la colère des habitants d’Amona qui s’exprimait à l’extérieur du périmètre par un rassemblement: « Je comprends la détresse de ces habitants. Je leur ai promis de faire construire une nouvelle localité et je tiendrai ma promesse », a dit Binyamin Netanyahou. Depuis l’expulsion d’Amona, quarante familles dont deux-cent enfants n’ont plus de logement fixe et vivent dans des conditions précaires.

Binyamin Netanyahou tente de trouver une formule qui permettra à la fois de tenir sa promesse envers ces habitants et de ne pas « enfreindre » la demande du président Donald Trump de ne pas créer de nouveaux points de peuplement en Judée-Samarie.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90