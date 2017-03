Binyamin Netanyahou reçu avec les honneurs par le président chinois

La visite officielle extrêmement réussie du Premier ministre en Chine se poursuit. Après le Premier ministre chinois Li Qekiang lundi, Binyamin Netanyahou a été reçu mardi par le président Xi Jenping. Le Premier ministre israélien a remercié son hôte pour l’accueil « sans précédent » réservé à la délégation israélienne mais surtout pour sa décision stratégique d’une coopération sino-israélienne très étroite dans le domaine des technologies et de l’innovation.

Devant les journalistes, le Premier ministre israélien a dit au président Jinpeng: « Nous sommes en admiration devant les capacités de la Chine, son statut international et soin Histoire millénaire. Nous avons toujours pensé qu’Israël pouvait être une partenaire de la Chine, modeste certes, mais dans des domaines cruciaux qui sont susceptibles de transformer nos manières de vivre, notre espérance de vie, notre santé, l’eau que nous consommons, la nourriture que nous ingurgitons, le lait que nous buvons. Israël se distingue dans de nombreux domaines technologiques et nous pouvons coopérer avec la Chine dans ces domaines au profit de toute l’humanité… ».

Un peu plus tôt dans la journée, Binyamin Netanyahou avait eu un programme particulièrement chargé. Avec les ministres qui l’accompagnaient il avait fait un tour au 3e Salon Chine-Israël, accompagné par la vice-Premier ministre chinoise Liu Yandong. De là, le Premier ministre et son épouse Sarah un pont assisté à une cérémonie sur la place Tien An Mien où le Premier ministre a déposé une gerbe sur la tombe du soldat inconnu. Ils se sont ensuite rendus à l’invitation du président de l’Assemblée nationale populaire (parlement chinois) Zhang Dejiang. Lors de leur entretien, ce dernier a noté avec humour et admiration qu’Israël est un petit pays d’à peine huit millions d’habitants mais qui est devenu un leader mondial dans les technologies.

Concernant cette visite historique, il est à noter un fait extrêmement regrettable quoique pas étonnant: le succès impressionnant de cette visite, l’accueil très chaleureux réservé à Binyamin Netanyahou et la délégation israélienne ainsi que les nombreux et importants contrats signés par les différents ministres avec leurs homologues chinois ne sont mis en avant que par des sites patriotes tels qu’Aroutz 7 et Srugim ou la chaîne Aroutz 20. Ceux qui auront suivi d’autres stations ou chaînes auront constaté que ce qui intéresse ces journalistes durant ce voyage sont uniquement les péripéties de la crise Netanyahou-Cahlon comme si le Premier ministre israélien passait son temps au téléphone depuis Pékin pour régler les problèmes politiques intérieurs.

On se souvient à l’inverse des longues minutes de reportages, commentaires divers et dramatiques de ces mêmes médias lorsqu’il s’agissait de visites diplomatiques plus problématiques de Binyamin Netanyahou, notamment lors des deux mandats de Barack Obama.

Photo GPO