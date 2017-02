Binyamin Netanyahou reçu au Congrès

Le Premier ministre s’est rendu au Capitole où il a rencontré un groupe de sénateurs et représentants des deux partis, parmi eux Paul Ryan, président de la Chambre des représentants et Chuck Schumer, président du groupe démocrate au Sénat. Le Premier ministre les a remerciés pour le soutien massif et constant des deux chambres du Congrès à Israël. Au nom du groupe d’élus, Paul Ryan a exprimé sa joie de recevoir le Premier ministre israélien et a insisté sur l’alliance solide qui lie les Etats-Unis à Israël.

