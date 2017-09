Binyamin Netanyahou réagit à l’attentat de Har Adar

En préambule du conseil des ministres, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a réagi à l’attentat de Har Adar. Il a d’abord adressé, au nom du gouvernement et en son nom personnel, un message de condoléances aux familles des trois victimes de l’attentat et souhaité un prompt et complet rétablissement au responsable de la sécurité de la localité, gravement blessé.

Puis il a dit: « L’enquête est en cours et nous étudions les suites à donner à cet attentat commis par un barbare. Nous pouvons déjà dire plusieurs choses: la maison du terroriste sera détruite, Tsahal a établi un siège autour du village de Beit Zurif, et troisièmement, les permis de travail seront supprimés pour tous les membres de la famille élargie de Nimar Mahmoud Ahmed Jamal.

Le Premier ministre a formellement accusé Mahmoud Abbas et l’Autorité Palestinienne d’être responsables de cet attentat: « Cet attentat comme tous les autres est le résultat direct de l’incitation méthodique et quotidienne diffusée dans les médias et les écoles. J’attends de Mahmoud Abbas qu’il dénonce cet attentat et ne tente pas comme d’habitude à lui trouver des justificatifs. Nos forces de sécurité poursuivrons leur lutte contre le terrorisme et l’incitation comme elle le font avec efficacité de jour comme de nuit. A la fin de l’enquête nous discuterons sur les différentes mesures à prendre ».

Binyamin Netanyahou a réjà reçu une forme de réponse, puisque le Fatah de Mahmoud Abbas a réagi de manière explicite par la voix de Mounir al-Gharoub, l’un des portes-parole de l’organisation terroriste; « Israël est seul responsable de la réaction des Palestiniens aux crimes de l’occupation. Si Israël persiste dans son agressivité contre les Palestiniens, il devra s’attendre à davantage de violence. Ce sont les attentats quotidiens contre notre peuple qui sont à l’origine des actes de résistance » (sic).

Mais la justification de l’attentat n’émane pas uniquement du Hamas ou du Fatah, elle provient aussi de leurs alliés à la Knesset. Le député Youssef Jabrin (Liste arabe unifiée), au lieu de condamner cet attentat dans lequel a notamment été tué un Arabe israélien a déclaré: « C’est le gouvernement israélien de droite qui est entièrement responsable de la poursuite du bain de sang et de la perpétuation du conflit. Ce gouvernement passe son temps à faire peur à la population au sujet de la création d’un Etat palestinien alors que c’est son absence et la poursuite de l’occupation qui sont à l’origine du désespoir et de la violence. Tant que continuera l’occupation, la violence persistera »…

